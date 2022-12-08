 В Татарстане в суд передали уголовное дело о гибели 8-летней девочки, на которую упал забор
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В Татарстане в суд передали уголовное дело о гибели 8-летней девочки, на которую упал забор

Обвиняется 59-летнего предприниматель, который не принял никаких мер для ремонта или сноса забора.

Республика
8 декабря 2022  11:01
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане завершили расследование уголовного в отношении 59-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого по статье «Причинение смерти по неосторожности». Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий. 

По версии следствия, в 2009 году обвиняемый в Бугульме приобрел землю на территории заброшенного завода. Зная об аварийном состоянии железобетонного забора, он не принял никаких мер для его ремонта или сноса.

Так, 25 июля этого года на территории завода стала играть группа детей. В какой-то момент на 8-летнюю девочку упал забор. От полученных травм она скончалась на месте.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане после отравления угарным газом 13-летней девочки возбудили уголовное дело. Контролирует расследование прокуратура Советского района столицы РТ.

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