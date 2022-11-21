 В Татарстане завершился ремонт 1212 дворов, вошедших в программу «Наш двор» в этом году
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В Татарстане завершился ремонт 1212 дворов, вошедших в программу «Наш двор» в этом году

В 2023 году программа будет продолжена.

Республика
21 ноября 2022  16:20
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане в 2022 году благоустроили 1212 дворов по программе «Наш двор». Об этом сообщила куратор проекта Арина Петрова.

«Мы завершаем работы по программе „Наш двор“ в этом году. Остались только бумажные вопросы. Буквально в течение 2-3 недель мы завершим работу», — отметила Петрова.

Также она подчеркнула, что в следующем году программа будет продолжена. Напомним, что проект в 2019 году инициировал Президент РТ Рустам Минниханов. За пять лет в регионе планируется благоустроить почти 7 тыс. дворов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в благоустройство 9 общественных пространств столицы Татарстана в этом году вложили выделено 940,7 млн рублей.

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