В Татарстане заявили, что хотят законодательно укрепить статус «семейный бизнес»

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Республика
20 марта 2024  12:53
Автор:
Эндже Гарафиева

В стране сегодня работают 4,5 млн фирм, которыми занимаются российские семьи – это три четверти от всех зарегистрированных бизнес-компаний в РФ.

По примеру Камчатского края, Нижегородской области и Республики Башкортостан планируют на законодательном уровне закрепить статус семейного бизнеса в Татарстане. Об этой необходимости заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Татарстана Фарид Абдулганиев.

Он уточнил, что «определения семейного предпринимательства на сегодня нет», в республике не урегулирован такой вопрос, как передача бизнеса по наследству.

Вопрос будет решаться с депутатами Госсовета.

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В Татарстане заявили, что хотят законодательно укрепить статус «семейный бизнес»