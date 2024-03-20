В Татарстане заявили, что хотят законодательно укрепить статус «семейный бизнес»

В стране сегодня работают 4,5 млн фирм, которыми занимаются российские семьи – это три четверти от всех зарегистрированных бизнес-компаний в РФ.

По примеру Камчатского края, Нижегородской области и Республики Башкортостан планируют на законодательном уровне закрепить статус семейного бизнеса в Татарстане. Об этой необходимости заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Татарстана Фарид Абдулганиев.

Он уточнил, что «определения семейного предпринимательства на сегодня нет», в республике не урегулирован такой вопрос, как передача бизнеса по наследству.

Вопрос будет решаться с депутатами Госсовета.