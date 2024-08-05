В Татарстане ждут инструкторов для подготовки контрактников

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Республика
5 августа 2024  17:25
Автор:
Эндже Гарафиева

Жители Татарстана с боевым опытом или медицинским образованием могут стать инструкторами по подготовке бойцов-контрактников. Об этом сообщил Айрат Багавиев, руководитель спортивно-технического клуба «Центр» ДОСААФ РТ.

По его словам, инструкторы будут не просто учить бойцов, но и станут для них наставниками, старшими товарищами, которые помогут советом и поделятся своим опытом.

Багавиев отметил, что будущие контрактники ежедневно общаются со своими наставниками, получают от них ценные рекомендации, в том числе и по вопросам взаимодействия с родными и близкими.

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