В Татарстане ждут инструкторов для подготовки контрактников

Жители Татарстана с боевым опытом или медицинским образованием могут стать инструкторами по подготовке бойцов-контрактников. Об этом сообщил Айрат Багавиев, руководитель спортивно-технического клуба «Центр» ДОСААФ РТ.

По его словам, инструкторы будут не просто учить бойцов, но и станут для них наставниками, старшими товарищами, которые помогут советом и поделятся своим опытом.

Багавиев отметил, что будущие контрактники ежедневно общаются со своими наставниками, получают от них ценные рекомендации, в том числе и по вопросам взаимодействия с родными и близкими.