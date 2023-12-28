В Татарстане женщина ответит за избиение соседского ребенка

В Татарстане прокуратура через суд взыскала компенсацию морального вреда ребёнку, которого избила соседка, сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура Агрызского района провела проверку по обращению матери 6-летнего ребенка.

Установлено, что 24 мая 2023 года 43-летняя женщина дважды ударила мальчика во время ссоры. У ребенка остались на теле синяки.

Женщину привлекли к административной ответственности за нанесение побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ) и оштрафовали на 5 тыс. рублей.

После этого прокурор обратился в суд в защиту прав ребенка, предъявив к виновной иск о взыскании компенсации морального вреда.

Агрызский районный суд удовлетворил требования прокурора, взыскав с ответчицы 20 тыс. рублей в пользу ребенка.

Решение суда в законную силу пока не вступило.