В Татарстане женщина перевела мошенникам 1,5 млн рублей, думая, что это ее начальник

Жительница Набережных Челнов получила сообщение якобы от своего «руководителя», который предупредил женщину о внештатной ситуации и звонке из полиции. Ее запугали словами о том, что произошла утечка персональных данных и мошенники оформили на ее имя кредит.

Звонивший уверял заявительницу, что финансово она никак не пострадает, если будет следовать инструкции. Для удобства «страж порядка» даже вызвал женщине такси до банка и помог с установкой приложения для бесконтактной оплаты.

Челнинка аннулировала займ по поручению лжеполицейского – она погасила старый «кредит» новым. Чтобы показать правдивость своих действий, преступники прислали поддельный документ о погашении долга.

Затем женщина снова получила сообщение об оформлении кредита. Схема повторилась, но в местном банке ей уже отказали в получении средств. Потерпевшая рассказала обо всем руководителю, который сказал обратиться в полицию.

Ведется расследование. Известно, что абонентские номера, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Москве. Причинённый ущерб равен 1,5 млн рублей.