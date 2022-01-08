 В Татарстане женщине с детьми не продали билет на автовокзале из-за разрядившегося телефона
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В Татарстане женщине с детьми не продали билет на автовокзале из-за разрядившегося телефона

Челнинка не могла предъявить QR-код.

Истории
8 января 2022  11:52
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане женщине с детьми не продали билет на автовокзале из-за разрядившегося телефона. Она приехала на вокзал в Нижнекамске, чтобы уехать в Челны. На кассе ее попросили показать QR-код, но из-за севшего телефона она не смогла его предъявить. Об этом сообщают «Челнинские известия». 

Однако, чуть позже администрации автовокзала опровергло эту информацию., Представитель заявил, что женщина действительно не смогла предъявить QR-код из-за разрядившегося мобильного телефона. Но сотрудники автовокзала поставили ее телефон на зарядку.

После того, как женщине удалось включить телефон, она начала снимать происходящее на камеру. Ей предоставили книгу жалоб. Но она все равно требовала продать ей билет без QR-кода, оскорбляя сотрудников и грубя им.

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