В Татарстане факту ДТП с погибшим ребенком возбуждено уголовное дело

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Республика
23 января 2024  20:54
Автор:
Виктория Осинина

По факту ДТП в Верхнеуслонском районе возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека 
(ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщает Прокуратура Татарстана. 

Расследование контролирует районная прокуратура.

Напомним, 3 января 2024 года примерно в 16.30 на 53-м км автодороги Казань-Ульяновск в Верхнеуслонском районе РТ 44-летний водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Toyota Corolla.

В результате ДТП пассажирка автомобиля  Toyota Camry – девочка 2017 г.р. погибла на месте. 

Пассажиры автомобиля Camry — родители девочки, а также находившийся за рулем Corolla мужчина  — доставлены в Буинскую ЦРБ и ГКБ № 7 г. Казани.

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