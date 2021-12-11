 В татарстанских электричках перестанут продавать билеты по банковской карте
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В татарстанских электричках перестанут продавать билеты по банковской карте

Это связано с плохим интернет-соединением, чем часто пользуются пассажиры, чтобы не оплачивать проезд.

Республика
11 декабря 2021  09:44
Автор:
Эдуард Салихов

В тарстанских электричках перестанут продавать билеты по безналичному расчету. Об этом сообщает компания «Содружество».

«С 11 декабря купить билет В пригородных поездах в пути следования можно будет только за наличный расчет«, — заявили в пресс-службе. 

Это связано с неустойчивым интернет-соединением. 

«Некоторые пассажиры пользуются этой ситуацией и неоднократно пытаются проехать бесплатно», — добавили в «Содружестве».

Отметим, что в пригородных кассах и билетопечатающих автоматах оплата проезда банковской картой по-прежнему доступна. Кроме того, купить билет можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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