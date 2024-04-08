В татарстанских лесах начнут обустройство к противопожарному сезону

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Республика
8 апреля 2024  17:14
Автор:
Эндже Гарафиева

Мероприятия по противопожарному обустройству лесов начнутся в Татарстане весной в связи с подготовкой к новому пожароопасному сезону. 

Будут проложены новые противопожарные минерализованные полосы и обустроены зоны отдыха. В этом году создадут около 2,4 тысяч км новых противопожарных минерализованных полос.

Также будут выполнены работы по строительству новых дорог противопожарного назначения протяженностью 111 километров. Планируется благоустройство зон отдыха, установка информационных стендов, аншлагов и щитов на противопожарную тематику.

Данные меры направлены на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и создание условий для успешной борьбы с ними.

Пожароопасный сезон в лесах в этом году будет открыт 15 апреля.

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