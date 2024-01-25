В Татьянин день в Госдуме прошла встреча со студентами из 10 регионов РФ

С пожеланиями к студентам обратились депутаты Государственной Думы: Татьяна Буцкая - первый зампредседателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства; Татьяна Дьяконова - первый зампредсед комитета по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы; Татьяна Соломатина - зампред Комитета по охране здоровья; Татьяна Кусайко - член Комитета ГД по обороне; Ирина Ивенских - зампредседателя Комитета ГД просвещению; Надежда Школкина - зампредседателя Комитета ГД экономической политике.

Студенты из разных регионов России смогли пообщаться с парламентариями и обсудить интересующие их вопросы. Депутаты также рассказали студентам о работе Госдумы, а также обсудили вопросы поддержки молодых, студенческих семей в рамках объявленного в Российской Федерации Года семьи.

Депутат государственной думы Татьяна Ларионова подчеркнула важность студенчества и обратилась к студентам с призывом ставить перед собой глобальные цели. Она также поздравила всех Татьян с праздником и призвала студентов учиться достигать своих целей.

Ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева поздравила студентов и депутатов и сообщила, что Татьяне Ларионовой присвоено звание Почетного профессора Российского университета кооперации.

По итогам мероприятия студенты поздравили депутатов Государственной думы, а они в свою очередь поздравили студентов с знаменательным для них днем.