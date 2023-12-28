В ТЦ Татарстана открылись пункты для выдвижения президента на новый срок

Напомним, что это мероприятие началось 23 декабря по всей стране. Помочь нынешнему президенту выдвинуться на следующий срок своей подписью может каждый. Пункты сбора подписей расположены в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска.

Так, сегодня в Казани волонтеры избирательного штаба установили стойку рядом с мебельным гипермаркетом в торговом центре «Горки Парк». В первые же минуты к ним выстроилась небольшая очередь.

Одним из первых поддержать национального лидера в ТЦ «Горки Парк» пришел депутат Государственного Совета РТ Динар Бариев.

«Для меня это однозначный выбор, потому что я много лет назад осознанно начал подходить к голосованию, понимаю, как много делается, в том числе у нас в республике, и вижу, как меняется качество жизни, а также инфраструктура, особенно молодежная. Все эти изменения для меня являются знаковым показателем что мы движемся в правильном направлении», — заявил парламентарий.

Бариев также добавил, что участие в выборах — это отличная возможность высказать свою гражданскую позицию.

Выразить поддержку нынешнему главе государства своей подписью захотели люди всех возрастов: от студентов до пенсионеров. При этом они были единодушны в мнении, что не видят альтернативного лидера.

«Не скажу про остальную молодежь, но мое окружение прекрасно понимает, почему мы будем голосовать за президента в марте — для этого достаточно взглянуть шире и увидеть, что было создано. Классные перспективы и международные проекты, в которых мы не только участвуем, но и сами создаем», — заметил представитель российских студенческих отрядов Евгений Ампилогов.

А член совета ветеранов жилого массива «Азино» Рузалия Гаязова в свою очередь сказала, что более достойной кандидатуры на пост главы государства не видит. «Владимир Владимирович — справедливый, честный, достойный уважения, причем не только в России, но и во всем мире. Не вижу более достойного главы государства», — поделилась она свои мнением.

Еще одним желающим поставить свою подпись в поддержку Владимира Путина стал директор АНО «Территория здорового детства» Равиль Харисов. По его словам, он сделал свой выбор, потому что считает, что стране нужно стабильное и счастливое будущее, которое сможет обеспечить только действующий лидер.

Для регистрации кандидата на должность президента России необходимо собрать в его пользу 300 тыс. подписей, которые будут переданы в Центральную избирательную комиссию РФ. При этом от Татарстана может быть передано не более 7,5 тысяч подписей. Сбор подписей продлится до середины января.