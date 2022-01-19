В течение пяти лет в Татарстане планируют открыть 12 ресторанов «Макдоналдс»

В течение пяти лет в Татарстане планируют открыть еще 12 ресторанов «Макдоналдс». Об этом на итоговой коллегии сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Сейчас в республике 29 ресторанов этой сети общественного питания, в течение пяти лет планируется открыть еще 12, а это значит, что в Татарстане появится более 1 тыс. новых рабочих мест и более 1 миллиарда инвестиций, отметила Минуллина.

Компания «Макдоналдс» является одним из давних инвестиционных партнеров республики. В 2019 – 2020 годах сеть общественного питания установила одни из самых высоких показателей продаж по России именно в Татарстане.