 В течение пяти лет в Татарстане планируют открыть 12 ресторанов «Макдоналдс»
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В течение пяти лет в Татарстане планируют открыть 12 ресторанов «Макдоналдс»

На сегодняшний день в республике 29 ресторанов этой сети общественного питания.

Республика
19 января 2022  15:53
Автор:
Ольга Полякова

В течение пяти лет в Татарстане планируют открыть еще 12 ресторанов «Макдоналдс». Об этом на итоговой коллегии сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Сейчас в республике 29 ресторанов этой сети общественного питания, в течение пяти лет планируется открыть еще 12, а это значит, что в Татарстане появится более 1 тыс. новых рабочих мест и более 1 миллиарда инвестиций, отметила Минуллина.

Компания «Макдоналдс» является одним из давних инвестиционных партнеров республики. В 2019 – 2020 годах сеть общественного питания установила одни из самых высоких показателей продаж по России именно в Татарстане.

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