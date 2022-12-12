«В течение суток давайте наведем порядок»: в Казани устраняют последствия мощного снегопада

В столице Татарстана, где за минувшие выходные выпало 64% от месячной нормы осадков, работали почти 600 единиц спецтехники. Расчищать придомовую территорию от сугробов вместе с дворниками вышли и почти 400 жителей города.

При всем этом, снегопад не повлек катастрофических последствий – в городе не зафиксировали повреждения кровель или крушения козырьков балконов. Обошлось также без обрывов линий электропередач и падений деревьев. Впрочем, непогода усложнила работу общественного транспорта, в пик снегопада фиксировались единичные задержки при выходе на рейсы общественного транспорта.

«Мы максимально отрабатываем с ГИБДД, чтобы с этих мест машины вывозить на эвакуационные площадки»

Почти 64% или 2/3 от месячной нормы осадков выпало в Казани за минувшие сутки, сообщил сегодня в ходе «делового понедельника» заместитель руководителя Исполкома Казани Игорь Куляжев. С его слов, в период ухудшения погодных условий подрядными организациями города производилась «посыпка и разметание» дорожной сети.

«Были организованны работы по вывозу снега с остановочных площадок, заездных остановочных карманов и тротуаров. В ночное время был организован сплошной вывоз снега. Заказчиком работ ведется круглосуточный контроль работ, ответственные лица регулярно совершали объезд по закрепленным территориям», – сказал Куляжев, уточнив, что среднесуточный выезд техники составил 573 единицы.

Вовремя не расчищенные остановочные пункты и заездные карманы усложнили работу городского автотранспорта. Фото: © Владимир Васильев

Всего с городских дорог за выходные было вывезено более 30 тыс. тонн снега. Основные затруднения для расчистки дорожной сети стали припаркованные по обочинам автомобили.

«Поэтому я прошу ГИБДД и автовладельцев на время снегопадов убирать свои машины в специально отведенные для этого стоянки – чтобы дорожники могли результативно очистить дороги», – обратился Куляжев к жителям города через СМИ.

«Мы максимально отрабатываем с ГИБДД чтобы с этих мест машины вывозить на эвакуационные площадки, чтобы наши дорожники могли максимально убирать. В интересах самих же автолюбителей, чтобы эти обочины, эти места были свободны», – отозвался руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Непогода стали причиной 26 случаев простоя электротранспорта, который не мог выйти в рейсы из-за обледенения контактной сети. Также сложности для автотранспорта добавили вовремя нерасчищенные остановочные пункты и заездные карманы. В результате фиксировались единичные задержки при выходе на рейсы.

«К уборке снега присоединились 383 жителя Казани»

Свыше 900 заявок в «Открытой Казани» оставили жители столицы Татарстана с просьбой расчистить двор от снега. Во время первого в этом сезоне снегопада подобных просьб было втрое меньше, отметил заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Устранять последствия непогоды в Казани помогли 383 жителя города. Фото: © Султан Исхаков

Впрочем, нашлись в городе жители, которые самостоятельно вышли расчищать дворы от снега. По словам Гиниятуллина, к уборке снега присоединились 383 жителя Казани.

Снегопад не привел к повреждению кровель и крушению козырьков балконов. Городские службы также сообщили об отсутствии случаев обрывов линий электропередач и падения деревьев. В настоящее время коммунальщики сконцентрировали внимание на расчистку двускатных крыш от снега.

Устраняют последствия снегопадов и на территориях учебных учреждений города. К утру 12 декабря от снега полностью очистили территории в 70% учреждений образования Казани. Учебный процесс в них проходит в штатном режиме. В понедельник, к 7 часам утра тротуары и подъездные пути к школам были не убраны вблизи 65 школ.

«Изменения расписания в связи с погодными условиями не предвидится», – доложил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов, отметив, что ряд образовательных учреждений города «из-за своей величины» не смогли оперативно осуществлять уборку территории. При этом в них очищены тротуары и подъездные пути для подвоза продуктов и вывоза мусора.

«Территория будет полностью убрана в течение дня», – заверил он, отметив, что ход уборки проинспектируют ходе специального объезда школ.

В Исполкоме Казани дали поручение завершить уборку подходов к спортивно-культурным учреждениям в течение суток. Фото: © Владимир Васильев.

Заслушав доклады, Рустем Гафаров дал поручение завершить уборку подходов к спортивно-культурным учреждениям в течение суток.

«Главам районов, всем руководителям детских спортивно-культурных, подростковых учреждений взять под контроль очистку всех подходов, всех территорий от снега. Мы не должны дожидаться проблемы, которая может быть, когда дети не смогут нормально добраться до своих мест занятий. В течение суток давайте наведем порядок, с тем чтобы дети могли спокойно добираться до мест занятий», – обратился он.