В течение трех месяцев в Казани введут в эксплуатацию новый полигон ТКО

В Казани в третьем квартале этого года планируется ввести в эксплуатацию вторую карту полигона твердых бытовых отходов «Восточный». Новый объект позволит решить проблему с заполненным полигоном по улице Химической, который вскоре будет закрыт и рекультивирован.

Фото: мэрия Казани

На «Восточном» уже завершены строительные работы по возведению современных очистных сооружений, которые будут использоваться для обезвреживания фильтрата, образующегося при разложении отходов. Обработанная вода сможет использоваться для рыбохозяйственного комплекса.

Кроме того, завершен монтаж и запуск системы очистки свалочных газов на первой карте полигона.

Региональный оператор отмечает, что строительство новых полигонов, даже самых современных, не решит проблему отходов. Для этого необходим раздельный сбор мусора, что позволит перерабатывать вторсырье и замедлить рост самого полигона.