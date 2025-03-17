В Тихоновском сельском поселении сменился глава администрации

Глава Тихоновского сельского поселения Алексей Карманов покинул свой пост после десяти лет работы. На его место назначена Алсу Гараева, которая будет исполнять обязанности главы поселения. Об этом на утреннем совещании сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Алексей Карманов за время своей работы добился значительных успехов в социально-экономическом развитии Тихоновского поселения. По словам Беляева, благодаря его усилиям жизнь местных жителей существенно улучшилась.

Новый руководитель: Алсу Гараева родилась в 1982 году в Елабуге. Окончила Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция». Начинала карьеру с должности юриста в «Автоградбанке». Начинала карьеру с должности юриста в «Автоградбанке».

Назначение Гараевой на пост исполняющего обязанности главы поселения стало новым этапом в управлении Тихоновским сельским поселением. Ожидается, что ее профессиональный опыт и знания помогут продолжить развитие территории и улучшение качества жизни местных жителей.

Радмир Беляев выразил благодарность Алексею Карманову за многолетний труд и вклад в развитие поселения, а также пожелал успехов Алсу Гараевой в новой должности.