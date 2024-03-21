В ТПП РТ обсудили перспективы развития семейного предпринимательства

15 марта в союзе «Торгово-промышленная палата РТ» прошло первое организационное заседание Комитета по семейному бизнесу при ТПП РТ.

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Республика
21 марта 2024  10:49
Автор:
Владислав Косолапкин

В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением благоприятных условий для развития семейного предпринимательства, совершенствования действующей и формируемой нормативно-правовой базы, защитой интересов семейных предприятий.

Фото: Людмила Матвеева

Елена Файзрахманова, первый заместитель председателя ТПП РТ, подчеркивает, что система торгово-промышленных палат во главе с ТПП РФ в течение нескольких лет, а именно с 2018 года, популяризирует семейное предпринимательство. Так был создан федеральный проект «Семейные компании России», направленный на развитие семейного бизнеса, эффективной системы управления и продвижения. В ТПП РТ уже подготовили проект закона, идет слаженная работа с законодательными органами.

Елена Агзамова, советник председателя ТПП РТ, считает, что все, кто занимается поддержкой и улучшением деловой среды – творцы истории, а семейные предприниматели   получают сейчас уникальную возможность объединения для построения устойчивого семейного бизнеса.

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