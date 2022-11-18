В трамваях Набережных Челнов проезд чаще оплачивают картой

В челнинских трамваях 50% пассажиров оплачивают проезд картой. Об этом сообщил гендиректор «Электротранспорта» Рашид Шамсутдинов.

«Если доля безналичной оплаты повысится, то повысятся и шансы на обслуживание трамваев без кондуктора», — отметил Шамсутдинов. Сэкономленные деньги направят на улучшение качества перевозок.

Ранее «КВ» сообщали, что тестовый низкопольный трамвай за неделю перевез 6 тыс. казанцев. Трамвай курсировал по маршруту № 3, 5, 5а и 7. За одну неделю новый вагон получил более 100 положительных отзывов от пассажиров.