 В трамваях Набережных Челнов проезд чаще оплачивают картой
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В трамваях Набережных Челнов проезд чаще оплачивают картой

Если доля безналичной оплаты повысится, то повысятся и шансы на обслуживание трамваев без кондуктора.

Республика
18 ноября 2022  19:02
Автор:
Эдуард Салихов

В челнинских трамваях 50% пассажиров оплачивают проезд картой. Об этом сообщил гендиректор «Электротранспорта» Рашид Шамсутдинов.

«Если доля безналичной оплаты повысится, то повысятся и шансы на обслуживание трамваев без кондуктора», — отметил Шамсутдинов. Сэкономленные деньги направят на улучшение качества перевозок.

Ранее «КВ» сообщали, что тестовый низкопольный трамвай за неделю перевез 6 тыс. казанцев. Трамвай курсировал по маршруту № 3, 5, 5а и 7. За одну неделю новый вагон получил более 100 положительных отзывов от пассажиров.

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