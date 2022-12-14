 В трех районах Набережных Челнов открыли новогодние елки
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В трех районах Набережных Челнов открыли новогодние елки

Для горожан организовали арт-площадки и игровые зоны.

Республика
14 декабря 2022  17:23
Автор:
Роза Габитова

В Набережных Челнах открыли три новогодние елки. Праздничные мероприятия состоялись в парке «Сидоровка», на Боровецком бульваре и бульваре Энтузиастов. Об этом сообщают челнинцы в социальных сетях. 

Перед горожанам выступили творческие коллективы автограда, а детей порадовали Дед Мороз и Снегурочка. Также были созданы игровые зоны, арт-площадки и многое другое. 

Сегодня, 14 декабря, состоится открытие елки на Шишкинском бульваре, где представят программу «Новогодние мечты». 

Главную елку на площади «Азатлык» зажгут в эту субботу, 17 декабря.

Ранее «КВ» сообщали, что театрализированное шоу на республиканской новогодней елке в Казанском Кремле состоится 22, 23 и 24 декабря. На нее пригласят учащихся 1-4 классов, в первую очередь – детей участников спецоперации.

 

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