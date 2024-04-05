В трех районах Татарстана проснулись сурки

Татарстанцы начали замечать проснувшихся сурков. Первыми из спячки вышли представители Беличьих в Черемшанском, Азнакаевском и Лениногорском районов.

Пока разнообразие имеющегося питания не велико. Сурки, пишет Госкомитет РТ по биоресурсам, сейчас едят прошлогоднюю сухую траву, выкапывают луковички раннецветущих растений. Питье им заменяют остатки снега.

Набравшись сил и энергии, будут заниматься капремонтом своих норок. Они меняют подстилки, на которых пролежали больше полугода, и выбрасывают земляные катыши.