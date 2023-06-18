 В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека
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В Тукаевском районе при пожаре в частном доме погибли три человека

Площадь возгорания составила 100 кв. метров.

Республика
18 июня 2023  15:26
Автор:
Роза Габитова

В деревне Саитово в Тукаевском районе Татарстана при пожаре в частном доме погибли три человека. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

Сообщение о пожаре по улице Торговая, 21 поступило сегодня в 13.17. На место происшествия выехали пожарные и обнаружили, что горит бревенчатый дом размеров 10×8 метров с пристроем 2×10 метров. 

К тушению огня привлекли 43 человека и 17 единиц техники. В 14.05 пожар был локализован, а в 14.15 ликвидировано открытое горение. 

Пожарные обнаружили тела троих погибших. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

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