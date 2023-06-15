В Тукаевском районе Татарстана избрали нового имам-мухтасиба

В мечети «Захид», расположенной в деревне Старые Ерыклы Тукаевского района Татарстана назначили нового имам-мухтасиба. Им стал Инсаф хазрат Саубанов. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман РТ.

Ранее Инсат хазрат Саубанов служил имамом-хатыйбом в челнинской мечети «Ихлас». В церемонии избрания кандидата принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«За летний период мы планируем с нашей командой познакомиться со всеми имами района, объездить все мечети района, также встретится с народом, с махаллей данных сельских поселений», – отметил Инсаф хазрат Саубанов.

В ходе церемонии муфтий РТ вручил имаму-мухтасибу Тукаевского района Шахадатнамэ – свидетельство на право осуществления религиозной деятельности.