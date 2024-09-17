В Тукаевском районе задержан председатель Палаты имущественных и земельных отношений

В отношении 35-летнего председателя Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района Азата Надершина, возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и служебного подлога.

По информации источников, задержание Надершина связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве в отношении бизнесмена Валерия Чулакова, обвиняемого в незаконных земельных сделках. По версии следствия, Чулаков, использовав подложные документы и вступив в сговор с должностными лицами, произвел обмен 25 муниципальных земельных участков с обременениями на 5 участков, находящихся в муниципальной собственности, по заведомо заниженной стоимости. Ущерб от сделки оценивается в 65 млн рублей.

В настоящее время оба фигуранта задержаны, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и выявление возможных соучастников.