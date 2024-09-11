В убийстве экс-замначальника танкового училища в Казани подозревают таксиста

В Казани задержан подозреваемый в убийстве Валерия Хахина, бывшего заместителя начальника Казанского высшего танкового училища.

По информации правоохранительных органов, им оказался водитель такси, ранее знакомый с погибшим. Следователи устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего.

Известно, что в минувшую субботу, 9 сентября, Валерий Хахин встречался с бывшими сослуживцами, чтобы отметить День танкиста. Что произошло после встречи – предстоит выяснить в ходе следствия.

Тело Хахина с ножевыми ранениями, завёрнутое в ковёр, было обнаружено в квартире дома на улице Япеева. Тело супруга нашла жена, которая не смогла самостоятельно попасть в квартиру и была вынуждена вызвать спасателей МЧС.