 В УФСИН РТ опровергли информацию об уничтожении животных на территории учреждений
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В УФСИН РТ опровергли информацию об уничтожении животных на территории учреждений

Руководство указания на вынос животных с территории учреждений не давало.

Город
19 декабря 2022  11:31
Автор:
Ольга Ильина

В соцсетях появилась информация о якобы «кошачьем геноциде» в одной из казанских исправительных колоний. Начальник колонии якобы потребовал избавить территории от живности, а затем выбрасывать их на мороз погибать.

Однако на запрос «КВ» в пресс-службе УФСИН России по Татарстану заверили, что информация не соответствует действительности.

«Руководство указания на вынос животных с территории учреждений не давало», - подчеркнули в ведомстве.

Для чего якобы сотрудники УФСИН выдумывали историю про «геноцид кошек» – неясно.

Ранее в сентябре этого года в пресс-службе УФСИН России по Татарстану опровергли информацию об уничтожении 50 кошек-наркокурьеров из исправительных колоний. Как отметили в ведомстве, из колонии № 19 с марта по май этого года вывезли 50 кошек, но они не были наркокурьерами, а лишь проживали там. 

Сейчас все животные находятся в надежных руках.

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