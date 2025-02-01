В Ульяновске приостановили авиационные операции для обеспечения безопасности

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Россия/Мир
1 февраля 2025  09:37

В международном аэропорту Ульяновска «Баратаевка» временно остановили прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В целях безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Ульяновск сегодня утром были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – отметил Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что аэропортовые службы и экипажи самолетов предприняли все необходимые меры для защиты пассажиров.

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