В Ульяновске приостановили авиационные операции для обеспечения безопасности

В международном аэропорту Ульяновска «Баратаевка» временно остановили прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В целях безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорту Ульяновск сегодня утром были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – отметил Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что аэропортовые службы и экипажи самолетов предприняли все необходимые меры для защиты пассажиров.