В Управлении образования Казани прокомментировали ситуацию с гибелью малышки в садике

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Город
14 января 2024  16:26
Автор:
Виктория Осинина

В Управлении образования города отметили, что двухлетняя девочка пришла в детский сад после больничного, пишет ИА «Татар-информ».

«Днем она вела себя как обычно: не жаловалась на плохое самочувствие, а воспитателями и персоналом не было замечено странностей. Кроме этого, до обеда в детском саду проводился планово-медицинский осмотр детей, во время которого врач также не заметил каких-либо нарушений здоровья девочки. Во время тихого часа воспитатель находилась в комнате, следила за тем, чтобы дети не хулиганили. После тихого часа воспитатель стала будить детей, но девочка не просыпалась», – сообщают в Управлении. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

«Это большое горе и трагедия для семьи. Приносим соболезнования родным и близким малышки», – отметили в Управлении образования Казани.

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