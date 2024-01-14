В Управлении образования Казани прокомментировали ситуацию с гибелью малышки в садике

В Управлении образования города отметили, что двухлетняя девочка пришла в детский сад после больничного, пишет ИА «Татар-информ».

«Днем она вела себя как обычно: не жаловалась на плохое самочувствие, а воспитателями и персоналом не было замечено странностей. Кроме этого, до обеда в детском саду проводился планово-медицинский осмотр детей, во время которого врач также не заметил каких-либо нарушений здоровья девочки. Во время тихого часа воспитатель находилась в комнате, следила за тем, чтобы дети не хулиганили. После тихого часа воспитатель стала будить детей, но девочка не просыпалась», – сообщают в Управлении. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

«Это большое горе и трагедия для семьи. Приносим соболезнования родным и близким малышки», – отметили в Управлении образования Казани.