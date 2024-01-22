В Управлении Росреестра по РТ рассказали о ситуации на рынке жилья

В Росреестре Татарстана проанализировали, сложившуюся в 2023 году на рынке жилья Татарстана. Как сообщает пресс-служба ведомства, количество сделок на первичном в 2023 году увеличилось почти на 50%. Также на 24% увеличилось количество сделок на вторичном.

По информации ведомства, в прошлом году зарегистрировано около 27 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 48,8% больше, чем по итогам 2022 года (около 18 тысяч).

На вторичном рынке недвижимости в 2023 в целом по республике зарегистрировано около 240 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП), непосредственно в Казани – более 61 тыс. По сравнению с 2022 годом рост составил почти 24% и 26%, соответственно.

В целом, количество регистраций по видам объектов недвижимости договоров купли-продажи по сравнению с 2022 годом увеличилось на квартиры - на 34% (с 71 тысяч до 96 тысяч), нежилые помещения – на 20% (с 8,5 тысяч до 10,2 тысяч), на земельные участки - на 18% (с 96 тысяч до 113 тысяч), индивидуальные жилые дома – на 13% (с 16,6 тысяч до 18,8 тысяч).

«Подведение итогов показало, что на татарстанском рынке недвижимости в 2023-м году наблюдался очень активный спрос как на первичное, так и вторичное жилье. Основным его драйвером стали различные действующие государственные программы, направленные на улучшение жилищных условий. Также в 2023-м году было построено рекордное количества жилья, о чем ранее сообщал региональный Минстрой. Кроме того, Татарстан, являясь одним из самых экономически развитых и инвестиционно привлекательных регионов в стране, всегда был и остается интересным, в том числе с точки зрения вложения средств в недвижимость. Поэтому по всем основным направлениям в сфере регистрации недвижимости также наблюдается положительная динамика», – отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

«2023 был богат на события, которые влияли на рынок недвижимости, например, повышение ключевой ставки ЦБ, а соответствен, увеличение ипотечных ставок. Не могу отметить и тот факт, что в прошлом 2023 году стоимость недвижимости также увеличилась. Вместе с тем положительное влияние оказало действие господдержки для улучшения жилищных условий в виде различных госпрограмм. Все это вместе способствовало повышенному спросу на недвижимость среди потенциальных покупателей. Будем ждать статистику за первые месяцы нового года, посмотрим, как будет развиваться ситуация, но интерес к покупке недвижимости есть всегда», – вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.