В казанских ЖК «Весна-2» и «Станция Спортивная» построят поликлиники

Управление здравоохранения Казани внесло предложения о строительстве объектов здравоохранения в генеральный план Казани до 2035 года. Согласно этим предложениям, поликлиники в будущем должны построить в ЖК «Весна-2» и ЖК «Станция Спортивная».

В настоящее время ведется строительство детской поликлиники в поселке Дербышки, сообщил сегодня в ходе утреннего совещания в мэрии города глава Горздрава, замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По его словам, разработку проекта для поликлиники в ЖК «Весна-2» на 400 посещений в смену уже разработали в прошлом году. Учреждение будет обслуживать население ЖК «Весна», «Солнечная Долина», Самосырово и поселка Офицеров. При этом в стадии определения источник финансирования строительства.

«Проводятся работы и по определению стоимости строительства многопрофильной поликлиники в ЖК «Салават Купере», центра врача-терапевта и педиатра в жилом массиве Чебокса с ориентировочным сроком начала строительства в 2023 году», – сообщил Жаворонков.

Спикер напомнил, что на данный момент в Дербышках ведется строительство поликлиники, которая будет обслуживать более 11 тыс. детей как из самого поселка, так и из близлежащих населенных пунктов.

Жаворонков также отметил, что «совсем недавно» был введен в эксплуатацию офис врача общей практики и педиатра в Константиновке. Он рассчитан на 40 посещений в смену.

«Детское население [поселка Константиновка] обслуживается городской детской поликлиникой №6. К филиалу прикреплены 2,3 тыс. детей, что соответствует двум педиатрическим участкам», – сообщил он.

Спикер также рассказал об открытом летом этого года филиале детской городской поликлиники №4 в формате офиса врача-педиатра в ЖК «Салават Купере». Для жителей ЖК организованы 2 педиатрических участка. Еще 8 тыс. детей обслуживает открытый в ЖК «Солнечный город» филиал детской поликлиники №11 на Баки Урманче.

«Из текущих планов можем отметить острую необходимость строительства медцентра на территории ЖК «Станция Спортивная». Уже в октябре застройщику будет предоставлен участок под строительство центра врача-терапевта и педиатра», – добавил он.

Жаворонков подчеркнул, что Управление здравоохранения представляет предложения по размещению объектов здравоохранения по каждой застраиваемой территории.