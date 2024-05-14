В Усадах рассказали, как пенсионер спас хозяина квартиры из-под завалов

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Город
14 мая 2024  20:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Напомним, сегодня днем под Казанью взорвался газовый баллон. ЧП произошло в селе Усады Лаишевского района.

Сильный хлопок повредил конструкцию здания, под завалами оказались люди. Один человек находится в реанимации. Ожоги повредили больше половины кожного покрова.

«Татарстан-24» пишет, что в спасении жильцов помогал 42-летний мужчина, в прошлом работник МВД, который сейчас ушел на пенсию.

Как только случился хлопок, мужчина ворвался на второй этаж, из-под завалов вызволил хозяина одной из квартир и затем спас еще одного пожилого человека, сопроводив его на улицу. 

Оказалось, что в квартире, в которой и произошел взрыв газа, делали ремонт.

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