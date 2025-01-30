В Вашингтоне разбился Bombardier с 60 пассажирами на борту

Сегодня в Вашингтоне произошла авиакатастрофа с самолетом Bombardier CRJ700, на борту которого, по предварительным данным, могли находиться представители российской школы фигурного катания. Всего на борту было 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Спортивный агент Ари Закарян сообщил об этом телеканалу «Матч ТВ». Также ТАСС, ссылаясь на источник, сообщает, что среди пассажиров были чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

«Пока выясняем детали, не могу говорить. Известно, что на борту были «свои». Я не хочу называть имена, но среди них были хорошие знакомые. Ожидайте новостей», — прокомментировал Закарян. РИА «Новости» также передает слова Закаряна, что на самолете находились фигуристы и бывшие российские тренеры.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал эту авиакатастрофу как «плохую ситуацию», отметив, что ее можно было избежать. Он обратил внимание на то, что самолет следовал по обычной траектории к аэропорту, и задался вопросом, почему вертолет, находившийся в непосредственной близости, не изменил курс. «Это плохая ситуация, которую нужно было предотвратить. Это плохо», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Авиакатастрофа произошла в 21:00 по местному времени (5:00 мск). Самолет, принадлежащий American Airlines, вылетел из Уичито (штат Канзас). Информация о том, что произошло после столкновения с военным вертолетом, пока не раскрыта. Некоторые американские СМИ публикуют видео момента крушения, на которых видно, что после столкновения произошел мощный взрыв. Причины катастрофы пока не уточняются. Телеканал NBC, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника ФБР, сообщает, что нет никаких сведений о возможной криминальной или террористической деятельности.

Bombardier CRJ700 — это региональный реактивный самолет компании PSA Airlines, входящей в American Airlines, который вмещает до 68 пассажиров. Авиакомпания уже подтвердила, что это её самолет потерпел крушение.