В Вахитовском районе Казани пройдет поэтапное ограничение движения

Ограничение коснется как транспорта, так и пешеходов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Данная мера связана с прокладкой трассы электрокабеля и опор наружного освещения. Поэтапное ограничение коснется нескольких участков дорог и тротуаров.

Так, от площади Тысячелетия до ул.Баумана будут закрыты следующие участки.

С 16 апреля по 10 мая – проезд и тротуар по направлению к Академии наук РТ.

С 10 по 18 мая – проезд и тротуары вблизи улицы Баумана по направлению к Академии наук РТ, а также по направлению к Кремлевскому мосту.

С 19 по 20 мая – тротуар со стороны улицы Баумана, а также тротуар вблизи Жарковского моста.