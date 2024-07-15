В Верхнеуслонском районе появятся 16 охранных зон

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия объявил тендер на разработку проектов охранных зон для 16 объектов культурного наследия регионального значения в Верхнеуслонском районе. На эти работы выделено 6,4 млн рублей.

Среди объектов, для которых будут разработаны охранные зоны, - дом-музей белорусского поэта Янки Купалы в селе Печищи, церкви, мельницы, дома купцов и судовладельцев в разных селах района.

Прием заявок на участие в тендере продлится до 22 июля, победитель будет определен 24 июля. Работы по созданию охранных зон должны быть завершены к 15 ноября 2024 года.