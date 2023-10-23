В Верхнеуслонском районе на Волге с мели снимали плавучий кран и баржу

На реке Волга в Верхнеуслонском районе вечером 21 октября сели на мель плавучий кран «ПК-70» и толкач «Яркий» с порожней баржей БН-1, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Обошлось без погибших и пострадавших, а также повреждений судов. Розлива топлива не произошло. На борту плавучего крана находилось 4 члена экипажа. Столько же на борту толкача «Яркий». В пресс-службе отметили, что на обоих судах имелся необходимый запас продовольствия.

В Главном управлении МЧС России по РТ было организовано взаимодействие с Татарской транспортной прокуратурой Приволжской транспортной прокуратуры, ФГБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ. Силы и средства МЧС России не привлекались.