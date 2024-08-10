В Верхнеуслонском районе Татарстана произошло смертельное лобовое ДТП

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Республика
10 августа 2024  12:55

Вчера, 9 августа, в 18:30 в Верхнеуслонском районе РТ на трассе Казань-Буинск-Ульяновск, произошло лобовое ДТП автомобилей BMW и Hyundai. Водитель корейской иномарки погиб.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

По предварительным данным, 30-летний водитель немецкой иномарки выехал на встречную полосу превысив при этом безопасную скорость, где столкнулся с 36-летнем водителем Hyundai. Последний скончался от полученный травм. Второй водитель получил различные травмы. Госавтоинспекция РТ выясняет обстоятельства ДТП.

Ранее мы писали, что в республике пройдет профилактическое мероприятие «Автобус», в связи с ростом количества ДТП с автобусами.

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