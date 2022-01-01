В Верхнеуслонском районе столкнулись «Додж» и «Шевроле» - три человека погибло

В Верхнеуслонском районе республики столкнулись «Додж» и «Шевроле». В результате ДТП погибло три человека. Об этом сообщает МВД по Татарстану.

Страшная авария произошла на трассе «Казань-Ульяновск», 24-летняя девушка выехала на полосу встречного движения и не смогла справиться с управлением своим автомобилем, в результате чего столкнулась с «Доджем».

Находившиеся трое пассажиров в «Шевроле» скончались от полученных травм.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в Набережных Челнах при пожаре погиб мужчина.