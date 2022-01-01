 В Верхнеуслонском районе столкнулись «Додж» и «Шевроле» - три человека погибло
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В Верхнеуслонском районе столкнулись «Додж» и «Шевроле» - три человека погибло

Водитель автомобиля «Шевроле» не справилась с управлением.

Республика
1 января 2022  21:19

В Верхнеуслонском районе республики столкнулись «Додж» и «Шевроле». В результате ДТП погибло три человека. Об этом сообщает МВД по Татарстану. 

Страшная авария произошла на трассе «Казань-Ульяновск», 24-летняя девушка выехала на полосу встречного движения и не смогла справиться с управлением своим автомобилем, в результате чего столкнулась с «Доджем». 

Находившиеся трое пассажиров в «Шевроле» скончались от полученных травм. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в Набережных Челнах при пожаре погиб мужчина. 

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