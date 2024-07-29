В Волгоградской области с рельсов сошел электровоз поезда Казань - Адлер и восемь вагонов

Пассажирский состав из 20 вагонов ехал из Казани в Адлер, сообщает РЖД.

По данным перевозчика, с рельсов сошли девять вагонов и электровоз. Для ликвидации последствий ЧП был организован оперштаб, возбуждено уголовное дело.

Происшествие случилось на перегоне Гремячая — Котельниково, его причиной стало столкновение с грузовиком, выехавшим перед поездом на железнодорожный переезд. По данным губернатора Волгоградской области, Валерия Бочарова, в поезде следовало 813 пассажиров.

Минздрав области сообщил о госпитализации пяти человек, включая одного ребенка.