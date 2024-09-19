В воскресенье в Казани изменится маршрут общественного транспорта

В связи с проведением Казанского национального полумарафона 22 сентября в столице Татарстана будут изменены схемы движения и графики работы некоторых автобусных маршрутов. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

Фото: © комитет Казани по транспорту

С 6:30 до 9:00 утра автобусы № 43 и 54 будут следовать по измененному маршруту, проходящему по улицам Ф. Амирхана, проспекту Ямашева, третьей транспортной дамбе, улицам Н. Ершова, Вишневского и далее по обычной схеме. В обратном направлении автобусы также будут двигаться по этим улицам.

Автобусы № 28 и 28а выйдут на линию в 9:00 утра.

С 7:00 до 10:50 утра у автобусов № 74 и 75 будут отменены остановки «Ул. Чистопольская», «Ул. Сибгата Хакима» и «Дворец водных видов спорта».

С 8:00 до 9:00 утра автобусы № 22 и 89 также изменят маршрут движения, проходя по улицам М. Вахитова, Б. Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, Ташаяк, Лево-Булачной, Астрономической, Лобачевского, К. Маркса и далее по привычному маршруту. В обратном направлении транспорт проследует по улицам К. Маркса, Пушкина, Право-Булачной, Ташаяк, Кировской дамбе, Несмелова, Б. Крыловка, Ленской, Декабристов и далее по своим маршрутам.

С 7:00 до 10:50 утра автобусы № 6 и 29 будут следовать по улицам М. Вахитова, Б. Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, Ташаяк, Лево-Булачной, а в обратном направлении – по улицам Право-Булачной, Ташаяк, Кировской дамбе, Несмелова, Б. Крыловка, Ленской, Декабристов.

Автобус № 47 будет двигаться по улицам М. Вахитова, Б. Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, Ташаяк, Московской, а в обратном направлении – по улицам Московская, Ташаяк, Кировской дамбе, Несмелова, Б. Крыловка, Ленской, Декабристов.

Автобус № 75 пройдет по улицам М. Вахитова, Б. Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, Ташаяк, Лево-Булачной, а в обратном направлении – по улицам Право-Булачной, Ташаяк, Кировской дамбе, Несмелова, Б. Крыловка, М. Вахитова, Чистопольской.

Автобус № 15 проследует по улицам М. Вахитова, Б. Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, Ташаяк, Лево-Булачной, а в обратном направлении – по улицам Право-Булачной, Ташаяк, Кировской дамбе, Несмелова, Б. Крыловка, Ленской, проспекту Ямашева.

Автобус № 74 будет двигаться по улицам М. Вахитова, Б. Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, С. Галеева, а в обратном направлении – по улицам С. Галеева, Кировской дамбе, Несмелова, Б. Крыловка, М. Вахитова, Чистопольской.

Автобус № 35 в прямом направлении пройдет по улицам Московская, Ташаяк, Кировской дамбе, Несмелова, Б. Крыловка, Ленской, Декабристов.

Автобус № 35а в прямом направлении проследует по улицам М. Вахитова, Б. Крыловка, Несмелова, Кировской дамбе, Ташаяк, Московской.

Троллейбус № 2 выйдет на линию в 11:00 утра.