В воссозданном Соборе Казанской иконы Божией матери прошла первая Рождественская служба

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в ночь на Рождество совершил литургию в соборе Казанской иконы Божией Матери. Богослужение из собора транслировалось в прямом эфире.

Владыка огласил Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а потом обратился к пришедшим, поздравив их со «спасительным и тихим праздником».

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«Каждый день вокруг что-то меняется, утро приносит испытания. Но и в былые времена какие-то скорби терзали души людям. И человек, хранящий верность Творцу, во все времена находит внутренний стержень, основанный на вере во Христа, пришедшего в этот мир для спасения человеческого рода», – отметил он, пожелав провести рождественские дни в душевной благости и радости.

Митрополит Кирилл также рассказал о своей годовщине пребывания в Татарстане.

«С первого дня моего пребывания здесь возникло чувство, будто я пришел к себе домой. Здесь большая многовековая церковная традиция, что, безусловно, сильно ощущается. Казань была всегда большим христианским центром. со времен явления Казанской иконы Божией матери. Там, где мы сейчас стоим, проходили, наверное, миллионы людей. Они шли к Казанской Божией Матери. Мы наследники и хранители этой святыни, это очень ответственно и очень благодатно», – сказал правящий архиерей.

Вечером 7 января, в праздник Рождества глава митрополии совершит великую вечерню в Благовещенском соборе Казанского кремля. Начало богослужения в 16:00.