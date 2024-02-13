В вузах и ссузах Татарстана планируют запустить сеть студенческих театров

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Республика
13 февраля 2024  17:25
Автор:
Эндже Гарафиева

Этим специальным проектом «Премьера» будет заниматься движение «Созвездие - Йолдызлык».

Для реализации такой инициативы в учебных заведениях созданы необходимые условия, заявил Глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков. Главной задачей проекта станет создание широкой сетки студенческих театров на базе вузов и техникумов республики.

Он напомнил, что в 2023 году во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» в общем зачете делегация Татарстана заняла первое место, а среди ссузов России – Гран-при в «Театральном» направлении, что говорит о высоком уровне этого направления в республике.

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