В вузах и ссузах Татарстана планируют запустить сеть студенческих театров

Этим специальным проектом «Премьера» будет заниматься движение «Созвездие - Йолдызлык».



Для реализации такой инициативы в учебных заведениях созданы необходимые условия, заявил Глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков. Главной задачей проекта станет создание широкой сетки студенческих театров на базе вузов и техникумов республики.



Он напомнил, что в 2023 году во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» в общем зачете делегация Татарстана заняла первое место, а среди ссузов России – Гран-при в «Театральном» направлении, что говорит о высоком уровне этого направления в республике.