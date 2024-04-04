В Высокогорском районе осудят челнинца, пытавшегося задушить местного полицейского

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Республика
4 апреля 2024  08:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Этой зимой в одну из местных гостиниц Высокогорского района на просьбу помочь в усмирении буйного постояльца прибыл полицейский.

38-летний житель Челнов напал на представителя власти и пытался нанести ему увечья. Будучи в состоянии психотического расстройства в связи с употреблением психостимуляторов, обвиняемый нанес удар в область груди и попытался задушить. 

Свою вину мужчина не признал. Прокуратура Высокогорского района направила уголовного дело в местный суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении.

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