В Высокогорском районе осудят челнинца, пытавшегося задушить местного полицейского

Этой зимой в одну из местных гостиниц Высокогорского района на просьбу помочь в усмирении буйного постояльца прибыл полицейский.

38-летний житель Челнов напал на представителя власти и пытался нанести ему увечья. Будучи в состоянии психотического расстройства в связи с употреблением психостимуляторов, обвиняемый нанес удар в область груди и попытался задушить.

Свою вину мужчина не признал. Прокуратура Высокогорского района направила уголовного дело в местный суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении.