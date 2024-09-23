В Высокогорском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло на Алатском тракте в Высокогорском районе Татарстана. В результате столкновения двое человек получили травмы.

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Авария случилась неподалеку от села Каймары. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda X6 не справился с управлением и столкнулся с Honda Civic и Hyundai Solaris.

От сильного удара Mazda вылетела с проезжей части и оказалась на обочине. Водитель и пассажир-подросток оказались заблокированы в искореженном автомобиле.

На место происшествия прибыли спасатели, которые деблокировали пострадавших. После осмотра медиками скорой помощи их доставили в больницу.