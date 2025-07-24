В Высокогорском районе такси врезалось в грузовик, водитель скончался

В Высокогорском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, водитель Volkswagen не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии, включая возможные причины - превышение скорости или нарушение правил маневрирования.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию, особенно при движении за городом.