В Высокогорском районе такси врезалось в грузовик, водитель скончался

В Высокогорском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, водитель Volkswagen не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком.
Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии, включая возможные причины - превышение скорости или нарушение правил маневрирования.
Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и выбирать безопасную дистанцию, особенно при движении за городом.