В Высокой Горе открыли памятник, посвященный воинам двух поколений

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Республика
9 августа 2024  17:49
Автор:
Эндже Гарафиева

В парке Победы поселка Высокая Гора состоялась торжественная церемония открытия памятника «Воинам двух поколений». В мероприятии принял участие руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

В своей речи Асгат Сафаров подчеркнул глубокий символизм монумента, который является не только данью уважения героям Великой Отечественной войны, но и примером мужества для молодежи. Особое внимание он обратил на композиционное решение памятника, где солдат времен Великой Отечественной войны передает знамя Победы современному воину.

 Фото: редакция газеты «Высокогорские вести» 

Руководитель Администрации Раиса Татарстана отметил, что народы России всегда отличались сплоченностью и стойкостью, особенно в трудные времена. Открытие такого памятника служит напоминанием о важности единства и патриотизма для всех граждан страны.

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