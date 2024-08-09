В Высокой Горе открыли памятник, посвященный воинам двух поколений

В парке Победы поселка Высокая Гора состоялась торжественная церемония открытия памятника «Воинам двух поколений». В мероприятии принял участие руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.
В своей речи Асгат Сафаров подчеркнул глубокий символизм монумента, который является не только данью уважения героям Великой Отечественной войны, но и примером мужества для молодежи. Особое внимание он обратил на композиционное решение памятника, где солдат времен Великой Отечественной войны передает знамя Победы современному воину.
Руководитель Администрации Раиса Татарстана отметил, что народы России всегда отличались сплоченностью и стойкостью, особенно в трудные времена. Открытие такого памятника служит напоминанием о важности единства и патриотизма для всех граждан страны.