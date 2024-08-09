В Высокой Горе открыли памятник, посвященный воинам двух поколений

В парке Победы поселка Высокая Гора состоялась торжественная церемония открытия памятника «Воинам двух поколений». В мероприятии принял участие руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

В своей речи Асгат Сафаров подчеркнул глубокий символизм монумента, который является не только данью уважения героям Великой Отечественной войны, но и примером мужества для молодежи. Особое внимание он обратил на композиционное решение памятника, где солдат времен Великой Отечественной войны передает знамя Победы современному воину.

Фото: редакция газеты «Высокогорские вести»

Руководитель Администрации Раиса Татарстана отметил, что народы России всегда отличались сплоченностью и стойкостью, особенно в трудные времена. Открытие такого памятника служит напоминанием о важности единства и патриотизма для всех граждан страны.