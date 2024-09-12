В выходные в Татарстане ожидается до +25

Жителей Татарстана ожидают по-настоящему теплые осенние выходные. По прогнозам Гидрометцентра республики, в ближайшие дни существенных осадков не предвидится, а среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 5-8 градусов.

В субботу и воскресенье, 14-15 сентября, по республике ожидается переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до +3…+9 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных +20…+25 градусов.

В Казани в субботу прогнозируется сухая погода, ночью температура составит +14…+16 градусов, днем будет солнечно и тепло: +23…+25 градусов.

По предварительным прогнозам, теплая погода без осадков сохранится и в начале следующей недели.