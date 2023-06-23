 В выходные в Татарстане ожидаются дожди и до +24 градусов
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В выходные в Татарстане ожидаются дожди и до +24 градусов

Завтра, 24 июня, в регионе ожидается переменная облачность.

Республика
23 июня 2023  18:47
Автор:
Эдуард Салихов

В выходные дни в Татарстане ожидается умеренное потепление до 22-24 градусов, но существенных изменений в погоде не предвидится. Гидрометцентр РТ прогнозирует небольшие осадки как в субботу, так и в воскресенье. 

Завтра, 24 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не будет, а днем пройдет небольшой дождь. Минимальная температура ночью составит от 5 до 10 градусов, максимальная температура днем — плюс 17−22 градуса.

В воскресенье, 25 июня, в Татарстане погода сильно не поменяется. Ночью осадков не ожидается, а днем местами возможен дождь.Ночью температура составит +6 .+11 градусов, а в днем — 19−24 градуса выше нуля.

Ранее «КВ» сообщали, что татарстанцев предупредили об апрельской погоде в ближайшие дни. Ночью температура воздуха составит от 4 до 9 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше 12 градусов.

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