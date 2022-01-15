В Японии умер первый пациент, заболевший омикрон-штаммом коронавируса

В Японии в городе Сидзуока 11 января умер первый пациент, заболевший омикрон-штаммом COVID-19. Об этом сообщают «РИА Новости».

По данным местных СМИ, скончавшийся был в пожилом возрасте. Экспертиза подтвердила, что он умер именно от омикрона.

Напомним, эксперт КФУ, доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин рассказал, что штамм-омикрон по заразности гораздо сильнее, чем грипп.

«Омикрон значительно заразнее, чем все предыдущие штаммы коронавируса. Есть надежда, что тяжесть заболевания, вызываемого этим штаммом, будет ниже, но серьезных научных публикаций по этому поводу пока нет, есть только предварительные заявления», — отметил он.