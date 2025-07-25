В Юдино 26 июля пройдет фестиваль дворовых праздников «Күрше фест»

news_top_970_100
Город
25 июля 2025  11:24

26 июля во дворе дома №29 на улице Революционной в поселке Юдино состоится яркий праздник в рамках фестиваля «Күрше фест». Мероприятие, организованное победителями народного конкурса дворовых праздников, предложит жителям столицы Татарстана насыщенную программу с 9:00.

Гостей фестиваля ждет уникальный квест «Культурные маршруты», который в увлекательной форме познакомит с историей Казани. В программе также запланированы творческие мастер-классы, интерактивные викторины, концерты и другие развлекательные мероприятия.

Конкурс «Күрше» объединил 65 активных жителей республики, среди которых 63 победителя основного этапа и 2 лидера народного голосования. В течение лета они организуют более 300 различных событий по всему Татарстану – от творческих встреч до музыкальных вечеров.

Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте проекта «Лето в Татарстане». Мероприятие обещает стать ярким событием, объединяющим жителей разных возрастов и способствующим развитию дворовых сообществ.

news_right_column_240_400
Новости
В Юдино 26 июля пройдет фестиваль дворовых праздников «Күрше фест»
Инфраструктурный прорыв: что строят в Татарстане в 2025 году
Инфраструктурный прорыв: что строят в Татарстане в 2025 году
КАМАЗ переходит на четырехдневку с августа из-за снижения спроса на грузовики
Ушёл из жизни известный татарстанский психиатр Фоат Гатин
В Казанском кремле открылись выставки о Романовых и Александре I
Казань примет пятый этап Российской серии кольцевых гонок с 25 по 27 мая
50 сетей в месяц: как женщины из Казани помогают фронту
Татарстан привлекает иногородних покупателей жилья
Татарстан привлекает иногородних покупателей жилья