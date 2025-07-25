В Юдино 26 июля пройдет фестиваль дворовых праздников «Күрше фест»

26 июля во дворе дома №29 на улице Революционной в поселке Юдино состоится яркий праздник в рамках фестиваля «Күрше фест». Мероприятие, организованное победителями народного конкурса дворовых праздников, предложит жителям столицы Татарстана насыщенную программу с 9:00.

Гостей фестиваля ждет уникальный квест «Культурные маршруты», который в увлекательной форме познакомит с историей Казани. В программе также запланированы творческие мастер-классы, интерактивные викторины, концерты и другие развлекательные мероприятия.

Конкурс «Күрше» объединил 65 активных жителей республики, среди которых 63 победителя основного этапа и 2 лидера народного голосования. В течение лета они организуют более 300 различных событий по всему Татарстану – от творческих встреч до музыкальных вечеров.

Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте проекта «Лето в Татарстане». Мероприятие обещает стать ярким событием, объединяющим жителей разных возрастов и способствующим развитию дворовых сообществ.