В Юдино заметили 16-летнего подростка, который прогуливался с оружием

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Город
14 февраля 2024  16:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани полицейские выясняют обстоятельства, связанные с подростком, который прогуливался по улице с пневматическим оружием, пишет пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

В отдел полиции «Юдино» поступило сообщение от очевидца о том, что подозрительный человек с предметом похожим на оружие в руках направляется в сторону школы.

На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Установлено, что 16-летний подросток ходил пострелять в лес, предварительно с пневматическим оружием.

Со слов подростка, намерений причинить кому-либо вреда у него не было. Возвращаясь домой, его заметили очевидцы и сообщили в полицию.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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