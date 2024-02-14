В Юдино заметили 16-летнего подростка, который прогуливался с оружием

В Казани полицейские выясняют обстоятельства, связанные с подростком, который прогуливался по улице с пневматическим оружием, пишет пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

В отдел полиции «Юдино» поступило сообщение от очевидца о том, что подозрительный человек с предметом похожим на оружие в руках направляется в сторону школы.

На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Установлено, что 16-летний подросток ходил пострелять в лес, предварительно с пневматическим оружием.

Со слов подростка, намерений причинить кому-либо вреда у него не было. Возвращаясь домой, его заметили очевидцы и сообщили в полицию.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.