В Заинском районе РТ в результате ДТП с грузовиком погиб пассажир

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Татарстана, сегодня вечером в Заинском районе произошло смертельное ДТП с большегрузом и автомобилем Лада Калина.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

По предварительным данным водитель грузовика не учел погодные условия и совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии водитель Лады и еще 4 пассажира, включая двух детей, получили различные травмы. К сожалению, еще один пассажир погиб.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.