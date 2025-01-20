В Заинском районе РТ в результате ДТП с грузовиком погиб пассажир

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Татарстана, сегодня вечером в Заинском районе произошло смертельное ДТП с большегрузом и автомобилем Лада Калина.
По предварительным данным водитель грузовика не учел погодные условия и совершил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии водитель Лады и еще 4 пассажира, включая двух детей, получили различные травмы. К сожалению, еще один пассажир погиб.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.